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台灣大未繳回超額頻譜挨罰 NCC：逾期未改正將繼續罰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

台灣大哥大（3045）未履行合併附附款，處理超額頻譜，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（10）日決議開罰。NCC指出，台灣大屆期未履行超額頻譜計畫，開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求三天內限期改正，未改正開罰300萬元，逾期未改正將繼續罰。台灣大回應，罔顧用戶權益，強人所難。

NCC例行委員會審議台灣大屆期未履行超額頻寬附款及不符網路設置計畫討論案，以及「台灣大哥大900MHz超額頻寬」基地台核（換）發執照討論案。NCC邀請台灣大技術長暨法規長揭朝華到會說明。

NCC決議，台灣大屆期未履行合併案中超額頻寬附款，予以裁罰30萬元。此外，台灣大未符合NCC核定後的合併後網路設置計畫，要求台灣大三天內限期改善，否則課以300萬元罰鍰，持續不改正將繼續開罰，未來最高可罰到500萬元。

NCC委員會認為，台灣大應恪遵合併案處分附款義務，改正超額頻寬，並依核定計畫提供電信服務。

NCC 供電 台灣大哥大

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