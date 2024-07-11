AI應用助陣下 全球智慧機景氣有望復甦

全球智慧手機歷經近二年來的低谷後，今年下半年在AI應用助陣下，有望迎來新一波復甦。

目前包括三星、華為、OPPO、小米、vivo均已推出多款AI手機，蘋果也將在9月發表新機，加入AI手機市場大戰行列，均將推升AI手機快速成長。

根據研究機構Counterpoint Research最新預測指出，2024年AI智慧手機占整體智慧手機的出貨占比約11%，2027年將大幅提升至43%，出貨量成長四倍，並衝破5.5億支大關，顯示出AI手機市場滲透率將快速擴大。

據了解，推升全球智慧手機重返成長軌跡有二大因素，分別是各品牌廠開始大力導入AI應用，吸引消費者埋單；其次是5G的滲透率與普及率持續升高，不少用戶陸續將4G手機轉換為5G手機。

業界人士指出，5G已是不可逆的趨勢，AI同樣也是如此，今年起所有旗艦機種勢必要有AI生成式功能或應用，否則很難吸引消費者，未來手機品牌廠比拚的不止是硬體規格，還要比AI應用更多、更豐富。