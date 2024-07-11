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PC產業回春 緯創、仁寶、英業達跟著旺

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

PC產業回春訊號現，代工廠第2季出貨量普遍優於預期，季增幅都有約一成左右，伴隨AI PC需求驅動，加上Windows換機潮湧現，廣達（2382）、緯創、仁寶及英業達等代工廠下半年出貨同步看旺。

廣達受惠Chromebook出貨優於預期，第2季出貨量較預估的季增個位數略佳，達到1,170萬台、季增11.4%。緯創第2季筆電出貨510萬台，季增11%，優於預期的季增近一成。

英業達第2季因部分原訂第3季出貨的筆電時程提前，出貨量達490萬台，季增約9%，達到先前預估季增個位數百分比的高標水準。

仁寶第2季PC出貨量870萬台，季增16%，大幅優於預期的季增個位數百分比。仁寶指出，先前品牌客戶受大環境不明確影響，對第2季出貨相對保守，但實際終端需求比客戶預期更佳，拉貨動能也更強勁。

展望下半年，由於大環境仍未明，PC產業能見度還不高，廣達、仁寶對下半年PC出貨均保守看待。緯創預估第3季筆電出貨量持平至小幅成長，桌機則會有雙位數成長。

英業達因部分原訂第3季出貨的筆電時程提前，預估第3季筆電出貨量持平，全年維持原先展望，整體出貨量成長個位數百分比。

仁寶看好AI PC刺激下半年市場需求，預估今年AI PC滲透率約個位數百分比。

仁寶指出，AI PC包括CPU、記憶體、電源供應器等規格都會升級，將推升筆電單價，助攻下半年筆電產業成長，隨著下半年AI PC新品逐漸問世，出貨量也可望較上半年成長。

仁寶 筆電 貨量

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