AI PC鏈迎來新一波成長 宏碁、華碩、廣達等業績進補

PC產業傳出佳音，研調機構IDC公布全球第2季PC出貨量年增3%至6,490萬台，反映出整體產業持續復甦；以蘋果和宏碁的PC出貨量與市占率增幅最大。展望後市，下半年新一波AI PC上市，品牌廠宏碁、華碩及廣達、鴻海等相關代工廠PC業務將迎來新一波成長。

IDC公布最新PC產業報告，去年同期的比較基期較低，第2季PC出貨量年增3%，中國大陸市況疲軟拖累整體市場表現，若不計大陸市場，上一季全球PC出貨量成長率將超過5%，包含桌機和筆電。

第2季前五大PC廠出貨 圖／經濟日報提供

以前五大品牌看，上季PC出貨量最高是聯想，年增3.7%至1,470萬台，市占率比去年同期擴增0.2個百分點至22.7%，第二名惠普（HP）出貨量成長1.8%至1,370萬台，市占率減少0.2個百分點至21.1%，第三名戴爾（DELL）出貨量年減2.4%到1,010萬台，是唯一出貨量減少的主要業者，市占率減少0.9個百分點至15.5%。

蘋果排名第四，上季大有斬獲，PC出貨量成長20.8%至570萬台，市占率擴大1.3個百分點至8.8%。市場看好有利相關代工廠廣達、鴻海等。

第五名宏碁出貨量年增13.7%至440萬台，市占率提高0.6個百分點至6.8%。若以季度比較，第2季季增21%，在前五大電腦品牌之中成長居冠。

IDC集團副總裁芮斯（Ryan Reith）表示，PC市場和其他科技市場一樣，因為成熟度和逆風而在近期面臨挑戰，但出貨量「連兩季成長，加上有關AI PC的大量市場狂熱，以及沒那麼誘人但堪稱更重要的商業換機周期，顯然是PC市場所需要的」。

IDC世界祥動裝置追蹤研究經理烏布蘭尼說，除商用換機潮，消費者品牌與通路的促銷活動也幫助支撐PC銷售，PC市場已擺脫谷底。

IDC指出，多數PC製造商近來提出初步的AI PC策略，主要聚焦零組件面向與商用市場的潛力。IDC認為，商用市場將為AI PC領域提供上攻力道，消費者買氣仍待觀察。

PC產業在2020年、2021年疫情期間景氣爆發，消費者、企業與學校採購新電腦，接著暫緩換新機，使PC產業近幾年歷經歷史性的下滑。 Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）表示，最新的出貨報告顯示，新的採購周期來臨。