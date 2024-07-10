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去年赴成大演講勉後輩…日月光資深副總病逝 享壽62歲

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去年赴成大演講勉後輩…日月光資深副總經理周光春病逝 享壽62歲

中央社／ 高雄10日電
日月光集團資深副總周光春。記者劉學聖／攝影
日月光集團資深副總周光春。記者劉學聖／攝影

日月光集團今天證實，資深副總經理周光春8日因病辭世，享壽62歲。周光春的告別式將於14日上午8時20分，在高雄市第一殯儀館景德廳舉行。

日月光告訴中央社記者，對於周光春殞落深感不捨及扼腕，將秉承周光春精神，為客戶、供應商提供更好的服務。

根據成功大學網站顯示，周光春是成功大學機械系校友，專長為永續供應鏈管理、循環經濟、環境教育等，曾帶領團隊度過日本311大地震所致的半導體斷鏈危機，在職場上一路學習、探索興趣，在工作中產生動力與熱誠，以態度決定格局。

周光春去年曾回到成大演講，他當時說「不要說你不會，因為你以後都必須會」，因副總這個職位不見得都有電機資工背景。他說，很多人從零開始學習數位技能，成功改善工作效益，提升部門價值也成就更有自信的自己，更幫助了同事，呈現數位轉型的效益。

「唯有透過主動學習，才有機會改變。」周光春當時勉勵成大學弟妹，不管科系背景是什麼，把基礎打好不要怕數位工具；也要將數位工具變成自己的能力，而不是單一部門的工作。

周光春去年3月也至國立中山大學演講，分享台灣半導體產業轉變歷程，以及日月光公司數位轉型的經驗。他期許學生，將時間用在對的事務上，同時要將數位工具變成自己的能力，使學生們對自己未來在半導體職涯發展方向有更清楚的定位。

半導體 日月光

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