NCC開罰要求三天改正 台灣大：罔顧用戶權益、強人所難
台灣大哥大（3045）未履行合併台灣之星的附附款，處理超額頻譜，國家通訊傳播委員會（NCC）開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，未改正開罰300萬。台灣大哥大表示，對於今日NCC無法體恤業者在網路整併執行上的高度困難，罔顧原台灣之星280萬用戶權益，深感遺憾，三天改正，則強人所難。
台灣大未履行NCC通過台台併的附附款，被市場視為是槓上NCC，挑戰主管機關。NCC 10日正式開罰，並要求限期改正。
台灣大再次發出回應，台灣大強調，NCC自2023年1月18日核准台灣大與台灣之星合併，可立即開始進行網路整併，給予18個月時間進行網路整併，但後續公平會、數發部陸續發文，提醒台灣大哥大僅能於合併基準日後（即2023年12月1日），始能進行網路整併，導致原給予一年半整併期，被壓縮到只剩七個月。
台灣大指出，過程中持續向主管機關爭取，今日也並向NCC再次表明，自願再縮短網路整併需求期程，由原訂明年5月提前到今年底，但NCC僅給予三天期限，實屬強人所難，為維護用戶權益，台灣大會持續與主管機關及行政法庭溝通，盡最大的努力爭取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言