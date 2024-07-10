NCC開罰要求三天改正 台灣大：罔顧用戶權益、強人所難

台灣大哥大（3045）未履行合併台灣之星的附附款，處理超額頻譜，國家通訊傳播委員會（NCC）開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，未改正開罰300萬。台灣大哥大表示，對於今日NCC無法體恤業者在網路整併執行上的高度困難，罔顧原台灣之星280萬用戶權益，深感遺憾，三天改正，則強人所難。

台灣大未履行NCC通過台台併的附附款，被市場視為是槓上NCC，挑戰主管機關。NCC 10日正式開罰，並要求限期改正。

台灣大再次發出回應，台灣大強調，NCC自2023年1月18日核准台灣大與台灣之星合併，可立即開始進行網路整併，給予18個月時間進行網路整併，但後續公平會、數發部陸續發文，提醒台灣大哥大僅能於合併基準日後（即2023年12月1日），始能進行網路整併，導致原給予一年半整併期，被壓縮到只剩七個月。

台灣大指出，過程中持續向主管機關爭取，今日也並向NCC再次表明，自願再縮短網路整併需求期程，由原訂明年5月提前到今年底，但NCC僅給予三天期限，實屬強人所難，為維護用戶權益，台灣大會持續與主管機關及行政法庭溝通，盡最大的努力爭取。