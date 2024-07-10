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新光保全蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」。圖／業者提供
新光保全蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」。圖／業者提供

新光保全（9925）二度榮獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》評選為「2024亞洲最佳企業雇主獎」，今年度更摘下「永續職場獎」，這項殊榮不僅肯定了公司在人力資本管理的傑出表現，也彰顯了在創造永續價值和推動員工福祉方面的堅定與承諾。

新光保全董事長吳昕東感謝評審團肯定新保的努力，指出榮耀的背後是公司長期以來對員工福祉和職場環境的持續投入。吳昕東表示：「我們一直致力於打造一個充滿活力、韌性永續的職場，提供多元的溝通渠道、豐富的培訓資源和安全健康的工作環境，支持員工全齡均衡發展。這些獎項是團隊共同努力的成果，也是我們未來努力不懈的動力。」

面對AI數位轉型帶來的挑戰同時，新光保全積極推動創新與進步，致力於為員工提供安心、安全的工作環境。公司以新時代世代的需求為指引，不斷引進先進科技和數位化工具，以提升員工的專業技能和職涯成長機會，確保在競爭激烈的市場中仍保持競爭力。

新光保全人資長劉佩玉表示：「公司對員工的承諾更體現在具體的行動和政策上。我們將持續優化同仁的職涯發展和福祉，致力為大家提供更多的成長機會和良好的工作體驗。」新保除了積極導入數位科技，並持續優化「新保數位學習平台」，提供線上學習資源以及多元化的培訓課程，提升同仁的管理思維與團隊橫向協作能力，頗受同仁好評。

隨著新光保全在人才管理和企業永續發展上的持續努力，相信這些獎項將為公司帶來更廣闊的發展空間，同時也將為整個安防產業注入更多的創新與活力，成為業界新典範。

AI 保全

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