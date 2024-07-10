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未歸還超額頻譜遭NCC開罰 台灣大表遺憾：罔顧原台灣之星用戶權益

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

台灣大哥大合併台灣之星後，原應於今年6月30日歸還超額頻寬，但台灣大並未履行，NCC今日作出開罰決議，除了處以30萬元怠金之外，也明確要求台灣大必須改正，若屆期未改，將處以300萬元罰鍰。對此，台灣大今日回應：「台灣大哥大對於今日NCC無法體恤業者在網路整併執行上的高度困難，罔顧原台灣之星280萬用戶權益，深感遺憾。」

台灣大表示，NCC於112年1月18日核准台灣大哥大與台灣之星合併，可立即開始進行網路整併，給予18個月時間進行網路整併，但後續公平會、數發部陸續發文，提醒台灣大哥大僅能於合併基準日後，也就是即112年12月1日之後，始能進行網路整併，導致原給予一年半整併期，被壓縮到只剩七個月。

台灣大過程中持續向主管機關爭取，今日也並向NCC再次表明，自願再縮短網路整併需求期程，由原訂明年5月提前到今年底，但NCC僅給予3天期限，實屬強人所難。為維護用戶權益，台灣大哥大會持續與主管機關及行政法庭溝通，盡最大的努力爭取。

NCC 台灣之星 台灣大哥大

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