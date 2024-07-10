台積電效應！ 全台預售新竹縣市3年漲近6成

全台房市火熱，預售房價也不斷上攀。永慶房產集團盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越2成，除台北外，其餘六大都會區都有15%以上漲幅，新竹縣市三年間飆漲近6成。

觀察近三年七都預售大樓總價中位數變化，新竹已從1088萬元飆升至1735萬元，3年間上漲59.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，新竹縣市受惠科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求與投資、置產買盤挹注。

此外，當地受限腹地狹小，新增供給有限，精華地段如東區、竹北市及台積電設廠進駐的寶山鄉等，預售新案屢創新高，其他蛋白區及部分苗栗地區也因外溢效應，房價跟著水漲船高。數據顯示，近一年預售大樓總價中位數已逼近新北。

陳金萍補充指出，新竹地區擁有高收入、高學歷、高人口紅利等「三高」優勢，及大量就業人口自住需求湧入，造就當地房市支撐力道強勁。且平均薪資所得增加後，也帶動消費力提升與區域發展。長遠來看，當地房市仍有很大發展空間。

除新竹縣市外，台中、高雄兩大都會區也都有30%以上高漲幅。陳金萍分析，台中市身為全台人口第二多的縣市，不僅重大建設投資不斷，受惠資金充沛與通膨預期強勁等，台中市已成為全台房市亮點。當地有不少可開發素地，預售新案林立，再加上房市利多加持，如位於東區的三井Lalaport購物中心、橫跨北屯、西屯區的水湳經貿園區和中科后里園區等，剛性需求強勁。數據顯示，台中預售大樓總價中位數近三年漲幅達37.2%，為漲幅第二高的都會區。

至於高雄市，陳金萍指出，在七都中，高雄市預售大樓總價屬相對低檔，且楠梓、橋頭區均設有科學園區，產業發展看好，帶動房市熱絡。此外，還有台積電設廠進駐楠梓科學園區等利多助攻，吸引自住、置產族群踴躍進場，促使高雄預售市場總價增幅顯著，近3年漲幅達31.6%。 永慶房產集團盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越2成。圖／永慶提供

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