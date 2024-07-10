快訊

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

台積電效應！ 全台預售新竹縣市3年漲近6成

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
根據永慶彙整實價登錄預售屋交易資料，以總價中位數來看，新竹縣市近三年間預售屋飆漲近6成。圖／本報系資料照片
根據永慶彙整實價登錄預售屋交易資料，以總價中位數來看，新竹縣市近三年間預售屋飆漲近6成。圖／本報系資料照片

全台房市火熱，預售房價也不斷上攀。永慶房產集團盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越2成，除台北外，其餘六大都會區都有15%以上漲幅，新竹縣市三年間飆漲近6成。

觀察近三年七都預售大樓總價中位數變化，新竹已從1088萬元飆升至1735萬元，3年間上漲59.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，新竹縣市受惠科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求與投資、置產買盤挹注。

此外，當地受限腹地狹小，新增供給有限，精華地段如東區、竹北市及台積電設廠進駐的寶山鄉等，預售新案屢創新高，其他蛋白區及部分苗栗地區也因外溢效應，房價跟著水漲船高。數據顯示，近一年預售大樓總價中位數已逼近新北。

陳金萍補充指出，新竹地區擁有高收入、高學歷、高人口紅利等「三高」優勢，及大量就業人口自住需求湧入，造就當地房市支撐力道強勁。且平均薪資所得增加後，也帶動消費力提升與區域發展。長遠來看，當地房市仍有很大發展空間。

除新竹縣市外，台中、高雄兩大都會區也都有30%以上高漲幅。陳金萍分析，台中市身為全台人口第二多的縣市，不僅重大建設投資不斷，受惠資金充沛與通膨預期強勁等，台中市已成為全台房市亮點。當地有不少可開發素地，預售新案林立，再加上房市利多加持，如位於東區的三井Lalaport購物中心、橫跨北屯、西屯區的水湳經貿園區和中科后里園區等，剛性需求強勁。數據顯示，台中預售大樓總價中位數近三年漲幅達37.2%，為漲幅第二高的都會區。

至於高雄市，陳金萍指出，在七都中，高雄市預售大樓總價屬相對低檔，且楠梓、橋頭區均設有科學園區，產業發展看好，帶動房市熱絡。此外，還有台積電設廠進駐楠梓科學園區等利多助攻，吸引自住、置產族群踴躍進場，促使高雄預售市場總價增幅顯著，近3年漲幅達31.6%。

永慶房產集團盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越2成。圖／永慶提供
永慶房產集團盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越2成。圖／永慶提供

台積電 房市

延伸閱讀

不愧是護國神山！外資連四賣 台積電仍收1045元續創新高

台積電由黑翻紅 台股上漲107點重返24000點

台積電營收／6月創同期新高 第二季創高優於預估

台積電第2季營收飛越財測高標 單季寫下6735.1億元新高 季增13.6%

相關新聞

台積電效應！ 全台預售新竹縣市3年漲近6成

全台房市火熱，預售房價也不斷上攀。永慶房產集團盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越2成，...

2024年亞洲生技大會24日登場 聚焦細胞治療與再生醫療

今年6月，立法院三讀通過「再生醫療法」，嘉惠病人並促進再生醫療產業發展。將於7月24日登場的亞洲生技大會（BIO Asi...

不怕你學 信義房屋年砸百萬培育數位人才

近年來AI人工智慧發展快速，企業對數位人才需求不斷攀升，據104人力銀行徵才資料庫統計，平均每月約有2.4萬個AI工作機...

長榮董座張衍義：市場變動大 全力提高船舶跟貨櫃周轉率

中華民國輪船商業同業公會理事長暨長榮海運董事長張衍義分析，運價變動是供需造成的，海運公司沒有辦法掌握任何運價的變動，現在...

資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元

資金潮、台股大漲，房市買氣強強滾，連豪宅交易也增溫。據信義房屋統計實價揭露，今年前5月北市億元以上預售豪宅，共揭露61筆...

鳳山新五甲7年房價漲2.6倍 「銳揚新樂章」動土做公益

鳳山新五甲7年房價漲2.6倍，「銳揚新樂章」10日動土，並捐贈頂級救護車做公益，為高雄房市添動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。