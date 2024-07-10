張忠謀93歲生日快樂！台積電單季營收、股價雙報喜 愛妻甜送「禮」

台積電創辦人張忠謀今天93歲生日，台積電營運報喜，第2季營收達新台幣6735.1億元創下歷史新高，股價收在1045元創收盤新高，可說是給張忠謀最佳賀禮。張忠謀退休後若未處分手中持股，持股市值高達1306億元。

張忠謀於1987年創立台積電，開創晶圓代工商業模式，改變了全球半導體產業的供應鏈結構，走向專業垂直分工，促進IC設計業蓬勃發展，並成為台灣半導體產業和經濟發展的重要支柱。

張忠謀於2018年6月退休，交棒予台積電前董事長劉德音與現任董事長魏哲家兩人；今年台積電全面改選董事，劉德音退休，由魏哲家獨攬大權。

張忠謀退休後依然高度關心一手創立的台積電，不僅出席台積電運動會，並強調他是「自己人」，還親自出席台積電美國亞利桑那州廠移機典禮和日本熊本廠開幕典禮。而他與多年好友輝達執行長黃仁勳更是頻繁互動，黃仁勳來台，總是要與張忠謀和張淑芬一起吃飯，張忠謀今年電腦展期間還與黃仁勳一起逛夜市。

此外，張忠謀多次擔任領袖代表出席亞太經濟合作會議（APEC），並持續撰寫自傳下冊，他去年在台積電運動會受訪時透露，自傳下冊已經到了最後階段。

台積電表現也沒讓張忠謀失望，營運不斷創新紀錄，僅去年因供應鏈去化庫存影響而出現業績滑落情況，今年來受惠人工智慧（AI）需求強勁，營運重回成長軌跡；台積電今年第2季營收達6735.1億元，創下歷史新高，累計上半年營收1兆2661億元，年增27.96%。

近年地緣政治緊張氣氛高漲，加上百年疫情肆虐全球，供應鏈韌性議題受到高度重視，台積電技術領先全世界，成為各國爭取投資設廠的目標，產業地位與無可取代的重要性顯著，股價也屢創新高。

台積電今天股價收在1045元，上漲5元，創收盤歷史新高價，市值達27.1兆元。張忠謀2018年6月退休時，台積電股價約220元左右，張忠謀當時持有台積電1.25億股；至今台積電股價衝高達3.75倍，他退休後若未處分手中持股，市值高達1306億元。

台積電除了營運繳出亮麗成績單，收盤股價創新高，過去每逢張忠謀生日，台積電團隊也都精心為張忠謀慶祝，2018年特地請他回台積電，宣布將總部命名為張忠謀大樓；媒體近日報導，魏哲家今年仍會帶領團隊為張忠謀慶生。

張忠謀妻子張淑芬目前擔任台積電慈善基金會董事長，日前出席經濟部在高雄舉辦的淨零論壇，她被問到會送什麼生日禮物給張忠謀，張淑芬說，「我自己」，把自己照顧好，就是給張忠謀最好的禮物。顯見兩人鶼鰈情深。