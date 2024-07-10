金寶永續進度超前！成立永續ESG夥伴聯盟 共創零碳未來
金寶集團今天找來50家供應鏈夥伴，召開「永續ESG夥伴聯盟成立大會」，總經理陳威昌表示，全球氣候變遷面臨嚴重的挑戰，而國際品牌商對供應鏈的要求也日益嚴格，這些要求、挑戰不僅限於溫室氣體減量，還涵蓋在包括「再生能源使用」、「員工福利」、「社區貢獻」及「人權」共計4項多元指標。
根據國際趨勢，2024年全球經濟預計將逐步恢復，出口也將呈現正成長。台灣的企業在誠信經營、履行承諾上皆有良好的口碑，能讓客戶信賴並維持長期夥伴關係。而金寶集團全球共有19個廠區，只要接到訂單，便能及時在各區塊、各經濟區供貨，良好的生產能力也是金寶集團的核心競爭力之一。
陳威昌表示，2023年對金寶集團來說充滿挑戰，但在全體員工的努力及供應商夥伴的支持下，公司不僅提升了生產效率，還在ESG及企業社會責任方面取得了顯著成就。集團在永續發展方面也始終以合規為基礎，積極遵循金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，制定減排策略，持續提高再生能源使用比例。
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