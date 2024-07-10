金寶永續進度超前！成立永續ESG夥伴聯盟 共創零碳未來

金寶集團今天找來50家供應鏈夥伴，召開「永續ESG夥伴聯盟成立大會」，總經理陳威昌表示，全球氣候變遷面臨嚴重的挑戰，而國際品牌商對供應鏈的要求也日益嚴格，這些要求、挑戰不僅限於溫室氣體減量，還涵蓋在包括「再生能源使用」、「員工福利」、「社區貢獻」及「人權」共計4項多元指標。

根據國際趨勢，2024年全球經濟預計將逐步恢復，出口也將呈現正成長。台灣的企業在誠信經營、履行承諾上皆有良好的口碑，能讓客戶信賴並維持長期夥伴關係。而金寶集團全球共有19個廠區，只要接到訂單，便能及時在各區塊、各經濟區供貨，良好的生產能力也是金寶集團的核心競爭力之一。