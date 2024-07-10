耐能Kneron攜手飛利浦 共築更安全、便捷的智慧生活

總部位於聖地亞哥，以開創性的神經處理單元（NPU）而聞名的AI公司耐能，10日宣布攜手飛利浦，共築更安全、更便捷的智慧生活。

在全球智慧家居市場蓬勃發展的大環境下，耐能科技與飛利浦品牌近日宣布達成深度戰略合作，旨在以卓越的AI解決方案提升用戶體驗，加速智慧家居領域的創新與進步。

飛利浦品牌將引入耐能先進的KL系列AI晶片，為消費者開啟智慧家居的全新篇章。這一突破性合作不僅將飛利浦智慧門鎖及智慧門鈴的產品線推向新高度，更為用戶帶來前所未有的科技享受。

耐能KL系列AI晶片憑藉先進的可重構NPU架構設計，提供超凡的計算性能，確保智慧設備的即時回應和複雜任務處理能力。在高性能的基礎上，KL系列晶片還實現了超低功耗，顯著延長了智慧設備的電池壽命，降低了維護成本，為用戶打造持久而無憂的使用體驗。

耐能的端側離線AI方案，確保了數據的安全性和隱私保護，無需上傳敏感資訊至雲端，充分滿足消費者對隱私安全的需求。同時，耐能提供的金融安全級AI演算法，保障了安全與友好並重的用戶體驗。

針對智慧家居安防應用場景，耐能KL系列晶片特別優化了深度學習演算法，使智慧設備能夠離線精準識別用戶特徵，提供個性化服務，進一步提升了智慧生活的品質。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示：「與飛利浦品牌的合作是耐能技術實力的重要里程碑。我們期待攜手飛利浦，共同拓展AI在智慧家居領域的應用邊界，為全球用戶構建更加智慧、安全的生活空間。」

KL系列AI晶片的良好相容性和擴展性，使其能夠無縫融入飛利浦品牌現有的智慧家居生態，為未來的產品升級和功能創新預留了廣闊空間。

此次合作的創新產品即將面世，消費者將親身體驗到耐能與飛利浦強強聯手帶來的智慧家居革命。隨著智慧家居市場的持續擴張，耐能與飛利浦的合作將為行業注入新活力，引領AIoT領域的未來趨勢。

耐能與飛利浦的合作標誌著智慧家居安全領域即將迎來嶄新的發展機遇，雙方承諾將持續探索，為全球用戶帶來更加安全、智慧的生活方式革新。