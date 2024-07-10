微星與賓士AMG再次攜手聯名 打造駕馭超跑的極速體驗

2023年，MSI微星（2377）宣布與高階豪車品牌Mercedes-AMG展開全球合作計畫，並以Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport作為攜手打造的第一款聯名產品。在品牌跨界合作歡慶一年之際，MSI與Mercedes-AMG再次宣布推出Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電，搭載最新Intel Core Ultra 9 185H處理器與NVIDIA GeForce RTX 4080筆記型電腦GPU，機身設計融合象徵速度感的元素，為世界各地的熱血遊戲玩家與賽車運動愛好者打造極致效能與奢華質感結合的完美體驗。

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport將於2024/7/15起開放預購、7/22正式開賣，建議售價NT$119,900，搭配獨家聯名限定配件組，新品上市期間選購即贈送MSI Pro Backpack筆電後背包(市價NT$3,090)，完成活動登錄還可獲得非賣精品收藏MSI x Mercedes-AMG GT3 1:18模型車。

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport以午夜黑色調打造細膩精緻的流線設計，纖薄輕巧卻堅固的鎂鋁合金材質機身，融合多個象徵速度感的元素，形塑出神秘莫測的意象。例如覆蓋在手托處的大面積AMG圖騰，機身底部裝飾著來自MSI與Mercedes-AMG的簽名金屬銘版，筆電背蓋、螢幕邊框與底部皆有Mercedes-AMG Motorsport logo巧妙點綴。這款聯名筆電象徵Mercedes-AMG Motorsport與MSI雙方品牌對於創新技術、極致工藝與卓越效能的共同熱忱與追求。

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport擁有媲美超級跑車的頂尖性能，搭載最新Intel Core Ultra 9 185H處理器與NVIDIA GeForce RTX 4080筆記型電腦GPU，配置超大面積的均溫板散熱設計，能確保CPU與GPU發揮極致效能，為玩家帶來如同駕馭Mercedes-AMG超跑般的極速體驗，能輕鬆勝任各種遊戲。配備16:10 4K Mini LED 120Hz更新率螢幕，透過優異的鮮明色彩、對比度與流暢畫面，帶領玩家進入絕對沉浸的遊戲場景。