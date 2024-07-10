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宏碁PC第2季全球排名前五大 成長幅度居冠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據最新市調報告資料顯示，宏碁（2353）全球個人電腦市佔率以6.8%排名前五，較上季成長21%，在前五大電腦品牌之中成長居冠；此外，今年第二季度亦較去年成長14%，顯見宏碁在全球各地出貨量展現成長動能，保持全球市佔佳績。

宏碁旗下個人電腦產品線囊括電競、商務、教育及環保等領域，致力為使用者提供符合多元生活型態的解決方案，以滿足不同的需求。隨著生成式AI落地，宏碁也將AI逐步導入至產品中，旗下首款Copilot+ PC Swift 14 AI，便支援一系列優化的AI功能，透過新升級的電腦智慧功能，簡化日常工作，更有效地處理繁雜事務。

AI 宏碁

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