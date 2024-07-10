金寶永續進度超前！碳排大減7萬噸 總座：已試推碳定價

老牌電子大廠金寶（2312）10日找來50家供應鏈夥伴，召開「永續ESG夥伴聯盟成立大會」，總經理陳威昌分享，自從他2020年上任以來，走過了4年的時間，而幾年間金寶也積極推動多項減碳計劃，除了各廠區逐步實施永續供應鏈管理外，內部也開始試推行「碳定價」，而他發現目前金寶在「永續經營」方面，不僅已趕上自己上任時的規劃，整體進度更已成功的超前一些，非常不容易。

事實上，環境部於去（2023）年12月29日開始，提出「碳費收費辦法」草案，明定碳費計算方式、碳權扣減比率、追繳機制等，掀起一波龐大的減碳浪潮，而隨著2024年開始納入計價碳費，全台企業大廠勢必要需要提前制定出完備的減碳措施，而金寶長年以積極態度，支持各式公益推廣計畫，這次也作為永續夥伴聯盟的主辦方召開這次大會。

陳威昌透露，金寶內部已開始推行碳定價，雖然仍在試推行的階段，整體價格都偏低，不過這也是讓各個事業部藉此機會習慣，他坦言，這是個必須去做的大趨勢。對此，金寶永續長游乃溥副總透露，目前集團內部的碳定價是10美元、較低，未來希望能朝國際市場的標準靠近，而「碳定價」方面也希望能在2至3年內持續提升水準。