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金寶永續進度超前！碳排大減7萬噸 總座：已試推碳定價

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶永續ESG夥伴聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影
金寶永續ESG夥伴聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）10日找來50家供應鏈夥伴，召開「永續ESG夥伴聯盟成立大會」，總經理陳威昌分享，自從他2020年上任以來，走過了4年的時間，而幾年間金寶也積極推動多項減碳計劃，除了各廠區逐步實施永續供應鏈管理外，內部也開始試推行「碳定價」，而他發現目前金寶在「永續經營」方面，不僅已趕上自己上任時的規劃，整體進度更已成功的超前一些，非常不容易。

事實上，環境部於去（2023）年12月29日開始，提出「碳費收費辦法」草案，明定碳費計算方式、碳權扣減比率、追繳機制等，掀起一波龐大的減碳浪潮，而隨著2024年開始納入計價碳費，全台企業大廠勢必要需要提前制定出完備的減碳措施，而金寶長年以積極態度，支持各式公益推廣計畫，這次也作為永續夥伴聯盟的主辦方召開這次大會。

陳威昌透露，金寶內部已開始推行碳定價，雖然仍在試推行的階段，整體價格都偏低，不過這也是讓各個事業部藉此機會習慣，他坦言，這是個必須去做的大趨勢。對此，金寶永續長游乃溥副總透露，目前集團內部的碳定價是10美元、較低，未來希望能朝國際市場的標準靠近，而「碳定價」方面也希望能在2至3年內持續提升水準。

近年來在工廠的持續擴廠、以及良好業務營運基礎的支持下，金寶電子的獲利表現持續成長，而老牌電子大廠金寶身為全球市場的一份子，也自2021年起發布永續報告書，游乃溥透露，目前公司自己本身的碳排，於2022年調查時顯示為「24萬噸」，而2023年就已減少到17萬噸，光是一年的時間就已減少7萬噸。不過目前離碳權交易等領域、仍然離的還太遠，整個布局都還在調適中，不過未來絕對會朝國際標准持續靠近。

金寶總座陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總座陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶永續ESG夥伴聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影
金寶永續ESG夥伴聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影

減碳 金寶

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