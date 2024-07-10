金寶搶攻全球市場 總座坦言：台廠跨足海外面臨2重壓

老牌電子大廠金寶（2312）10日召開「永續ESG夥伴聯盟成立大會」，總經理陳威昌指出，金寶長年跨足全球市場，在各地積極設廠，整個海外的投資，其實一直都佔有很大的比例，而當我們每到一個新的地區，都會盡量去跟當地融為一體，而在海外設廠時，主要會面對到以下2項壓力，除了來自「客戶給我們的壓力」之外，還要去思考我們這些台廠在全球市場中，作為整個社會的一份子，「該制定哪些經營策略」才能讓公司永續經營發展。

陳威昌指出，這幾天全台大致上在下午的時間，都在下著滂薄大雨，自己剛才前來的路上也被暴雨淋濕，而他其實前幾天才剛從舊金山回來，自己才剛下飛機、人還在機場裡面，往右手邊、往南的方向望過去，就發現整面天空都呈現煙霧瀰漫，這也讓自己感受到全球市場都已遭遇到非常嚴峻的氣候危機。

金寶跨足電子專業製造服務、原廠委託設計代工及自有品牌產品研發三大領域，近年也拓展至人工智慧、虛擬實境、物聯網領域，而公司除了加速全球布局，也在海外積極擴廠。陳威昌表示，海外不同地區將面臨不同的挑戰，有些地區溫度非常的高，就是很容易火燒山，而有些地區則不時會有暴雨，導致爛雨成災，而金寶為達到永續經營的目標，也啟動多項策略，而這也是我們在推ESG方面，很重要的一環。