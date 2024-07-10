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台灣大不處理超額頻譜 NCC一邊開罰、一邊柔性呼籲

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）未履行合併附附款，處理超額頻譜，國家通訊傳播委員會（NCC）10日委員會除通過開罰30萬元，同時要求限期改正網路設置計畫，三日內未改正將開罰300萬元，除祭出罰單，NCC也持續柔性呼籲，NCC表示，呼籲台灣大哥大應恪遵合併案處分附款義務，改正超額頻寬，並依核定計畫提供電信服務。

NCC說明，NCC就資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全等因素進行審查考量後，於2023年1月18日附加附款核准台灣大哥大與台灣之星合併案。該兩公司合併後，於1GHz以下出現超額頻寬，NCC要求台灣大哥大應於2024年6月30日前，採自主繳回、交換或轉讓之方式改正，並經數發部核准，完成超額頻寬處理。

NCC表示，台灣大當時於合併案核准後，曾向該會提出營運計畫及網路設置計畫變更，並經核准在案。台灣大在該會核准之網路設置計畫，明定自2024年6月30日起900MHz使用5MHz×2。據此，後續NCC持續以電波監測站監測及實地量測等方式查測台灣大基地臺使用頻段，測得該公司900MHz下行頻段使用頻率範圍為930MHz至940MHz，與經核定之網路設置計畫不符。

NCC表示，同時NCC並於2024年7月1日及2日至台灣大網路管理中心進行行政檢查，台灣大亦自陳該公司目前900MHz使用頻率範圍，並未依網路設置計畫辦理。

NCC今日請台灣大到會陳述，除確認前情外，並現場說明，目前台灣大預計將於2024年11月底前完成基地臺設備整合，並於2024年12月31日前完成超額頻寬處理，繳回超額頻段予數發部。

NCC表示，設置公眾電信網路電信事業，其網路架構及性能應符合網路設置計畫。故NCC決議依電信管理法第40條第3項規定，通知台灣大應於文到次日起3日內改正；如未依通知於期限內改正或繼續使用，將再依電信管理法第75條第3項第3款規定，處台灣大300萬元罰鍰，並要求立即改正，屆期若仍未改正，得按次處罰或廢止審驗合格證明。

NCC另表示，後續有關台灣大申請基地臺核（換）發執照，涉及應得使用頻率範圍之事宜，並已同步函詢要求該公司，限期回覆說明基地臺使用900MHz頻段之上下行起迄頻率，俾供該會辦理。

NCC 台灣大哥大

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