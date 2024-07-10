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台灣大合併後未繳回超額頻譜 NCC開罰30萬

中央社／ 台北10日電

NCC今天表示，台灣大持續使用超額頻譜，未履行電信合併案附款，開罰怠金新台幣30萬元。台灣大今天到會說明，今年12月31日前完成超額頻譜處理，繳回超額頻譜給數發部。

另外，台灣大也不符合先前的網路設置計畫，NCC將通知台灣大在文到次日3天內改正網路設定，若屆期未改正，將再開罰300萬元。

台灣大說明，預計今年11月底前完成基地台設備整合。

兩大電信合併案，台灣大哥大合併台灣之星後在1GHz以下有10MHz超額頻譜，NCC要求台灣大在6月底前改正超額頻譜，今天NCC確認台灣大持續使用超額頻譜，首次開罰。

NCC 台灣大哥大 新台幣

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