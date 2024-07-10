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不處理超額頻譜！NCC 開罰台灣大30萬 未改正將繼續罰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）未履行合併台灣之星的附附款，處理超額頻譜，國家通訊傳播委員會（NCC）10日委員會通過開罰，NCC指出，台灣大屆期未履行附附款處理超額頻譜，開罰30萬元，同時未符合網路設置計畫，要求限期改正，未改正開罰300萬，逾期未改正，將繼續罰。

NCC例行委員會審議五個案子，有兩個案子討論台灣大相關議題，包含台灣大哥大屆期未履行超額頻寬附款及不符網路設置計畫討論案，以及「台灣大哥大900MHz超額頻寬」基地臺核（換）發執照討論案。

NCC也邀請台灣大高層到會說明。NCC委員會討論後決議，台灣大屆期未履行合併案中超額頻寬附款，予以裁罰30萬元怠金，此外，台灣大未符合NCC核定後的合併後網路設置計畫，要求台灣大三天內限期改善，不然課以300萬罰鍰，未來持續不改正，將繼續開罰。

NCC表示，根據法規規定，要給予改善期，發函要求台灣大三天之內要把網路設置計畫提出變更，不然就要罰300萬，未來最高可罰到500萬。

台灣大技術長暨法規長揭朝華到NCC說明，NCC指出，台灣大說明目前頻譜及網路規劃都是為了維護台灣之星消費者使用權益考量，但NCC委員會認為，網路整併技術及方法不僅有一個，台灣大選擇一個覺得最可以照顧消費者權益的方法，但合併那一刻開始就有很多方法可以進行網路整併，為什麼要選擇違反附款的方法，是委員會討論重點。

NCC 台灣之星 台灣大哥大

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