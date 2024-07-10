台積電第2季營收飛越財測高標 單季寫下6735.1億元新高 季增13.6%

台積電今（10）日公布6月合併營收2078.69億元，月減9.5% ，但年增達32.9%。第2季合併營收6735.1億元，超越財測目標上限，季增 13.6%，優於法說會預估季增7~11%； 累計上半年合併營收1兆2661.54億元，年增28.0%。

台積電今日股價以1045元作收，上漲5元。

台積電上季法說會提出第2季預測，預估營收將介於196億美元到204億美元，平均值季增6%，年增27%，以匯率32.3元計算，營收介於6330.8-6589.2億元，季增6.8%-11.2%，第2季毛利率目標51%-53%，營業利益率40%-42%。

受惠高效能運算晶片擠爆4奈米及3奈米產能，挹注台積電第2季營收強勁成長動能，雖然5、6月營收反映403地震影響，連二月微幅下滑，但結算第2季營收達6753.1億元，季增13.6%，預料在先進製程將帶來較佳的獲利表現下，第2季將繳出不錯的獲利成績。

台積電預定7月18日舉行法說會，將再度回復實體法說會，這也是魏哲家接任董事長暨總裁後，首場法說會，屆時將公布第2季成果及第3季展望。