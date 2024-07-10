台積電6月營收降 第2季營收衝6735億元創新高

台灣資安大聯盟10日正式成立，培養資安人才、銜接國家政策與整合國內資安方案邁向國際為三大目標！副總統蕭美琴於成立記者會表示，我國已是全球高科技產業發展的核心，成為駭客攻擊的重點，資安是各產業發展的基礎，需要各界共同合作。

2024-07-10 12:54