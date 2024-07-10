聯發科與台灣微軟合作推出 教育雲計畫 推動 AI 學術研究

台灣微軟與晶片設計大廠聯發科技（2454）宣布在 AI 教育雲上的首個合作「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，以促進台灣學術領域的 AI 研發與應用、協助培育 AI 人才。

台灣微軟表示，本計畫將最新生成式 AI 平台回饋下一世代，讓 AI 深耕台灣教育，提升台灣在 AI 世代的整體競爭力。此計畫預計開放十所台灣大專院校申請，結合聯發科技的生成式AI服務平台「聯發科技達哥」（ MediaTek DaVinci）與微軟 Azure 雲端平台，以開放式平台激發師生創造力，加速生成式 AI 技術扎根台灣教育領域。

MediaTek DaVinci 最初是為聯發科技集團內部打造的具資料安全性、提高生產力的生成式 AI 工具，現已發展成可供外部企業導入的生成式 AI 服務平台與豐富的生態系。MediaTek Davinci 提供一個高整合度、高擴展性的開放平台，供開發者開發客製化生成式 AI 擴充外掛、助理等應用。

「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」著眼於學術領域的 AI 創新，促進「研究創新」、「教學創新」和「行政優化」等三大應用領域發展。

此計畫由聯發科技提供 MediaTek DaVinci 軟體授權，台灣微軟提供 Azure 基礎設施供學校使用；並由台灣微軟合作夥伴－雲馥數位股份有限公司提供雲端建置及平台維運，參與計畫的台灣大專院校得以運用部署在 Azure 的 MediaTek DaVinci 全面推動 AI 應用。

加入計畫之大專院校可運用「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」，成為 AI 創新試驗場域。學校社團乃至於全校規模的各式專案，可運用該平台依據研究主題進行整合、分析，以及測試、驗證，並且可彈性使用各類擴充套件（Plug-In），或串接各院校自有微調模型進行實驗，有效提升台灣 AI 學術研究與創新的效率和深度，促進研究創新。

在教學創新面向，大專院校能藉由 MediaTek DaVinci 創建客製化 AI 助教，大幅提升教學效率，運用生成式 AI 實現高等教育之教學創新。而在行政優化方面，則可將 AI 視為工作助理，藉此管理學生資料、配置資源、安排課程、會議紀錄等行政庶務，大幅提升作業效率，有助於釋放學校資源於教學品質優化，以培育更多優秀人才，為台灣高等教育注入源源不絕的成長動能。