資安大聯盟成立 蕭美琴：防堵駭客風險

台灣資安大聯盟10日正式成立，培養資安人才、銜接國家政策與整合國內資安方案邁向國際為三大目標！副總統蕭美琴於成立記者會表示，我國已是全球高科技產業發展的核心，成為駭客攻擊的重點，資安是各產業發展的基礎，需要各界共同合作。

資安已成產業基礎

總統賴清德透過影片表示，沒有安全網路，就無法確保國家安全，也難以協助產業進行數位轉型。他說，本次大聯盟由8個學會共同發起，匯集了國內超過100家業者，以資安護航國安，不僅增加產官學研的合作交流，也是資安外交的重要推手。

蕭美琴說，台灣地處地緣政治的敏感地帶，面臨著更高的資安風險，受到資安攻擊的風險也超過其他國家；同時台灣是全球高科技產業的核心，成為駭客攻擊的重點，只有確保台灣的資安，才能保障全球高科技的發展。所以也盼整合集結業界的力量，提升資安能量。

台灣面臨高風險

然而，她也坦承，整體而言，台灣資安規範標準或民眾對資安的警覺性等方面，並沒有符合全球的期待，需要各界共同努力，如新興資安風險與資安工具應用，都還有很大的成長空間。

蕭美琴說，台灣未來要發展五大信賴產業，其核心與基礎就是資安，沒有資安，產業就不會被信賴。她舉例說，一旦台灣的硬體技術無法接軌國際最高的資安標準，就會遇到許多障礙，所以要再次強調「資安是五大信賴產業的重大基礎」。

人才培育成目標

台灣資安大聯盟會長涂睿坤表示，資安大聯盟成立，短期有三大目標：推動資安人才，對接國家政策，與整合資安的解決方案邁向國際。他指出，本次聯盟有上百家資安廠商參與，隨著台灣產品與解決方案日益成熟，更有機會將國內的資安能量推進國際市場。

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