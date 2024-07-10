國科會副主委陳宗權 16日任竹科管理局局長

竹科管理局10日發出「卸新任局長交接典禮」邀請函，將於7月16日下午舉行卸新任局長交接典禮，行政院長卓榮泰將出席致詞。

48年次的竹管理局局長王永壯將屆齡退休，擁有臺灣大學大氣科學系博士學位的他，曾任職於中央氣象局及民航局，後進入國科會工作，一路從簡任編審、專門委員、企劃考核處處長，到2013年出任中科管理局局長，2016再接掌竹科管理局局長。

退休後的王永壯，將於10月出任台灣科學園區同業公會秘書長一職，原任秘書長張致遠則轉任全職的同業公會資深會策顧問，協助理事長執行專案性工作及輔佐新任秘書長。

同時，下周也將屆齡退休的竹科管理局副司長陳淑珠，在竹科管理局服務年資達42年，歷經科管局企劃組科長、投資組副組長、工商組組長、主任秘書等職務，幾乎是一路見證今年底將歡慶44周年竹科成長茁壯的活字典。