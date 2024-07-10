供應鏈全球化 崇越首度參加美國半導體展秀台灣實力
隨著台灣供應鏈全球布局，半導體材料通路商崇越科技於7月9日至11日首度參加在美國舊金山舉辦的美國西部國際半導體展（2024 SEMICON West），展示半導體整合服務、前段晶圓製造全製程、後段先進封裝、二手設備與零件服務等解決方案。
首度參展的美國崇越成立於2021年，主要服務半導體龍頭廠。隨著台灣供應鏈全球布局，崇越近來也積極開拓海外市場，除在美國亞利桑那州購入4萬坪土地，崇越科技董事長潘重良透露，今年上半年在韓國鄰近首爾的城南市也設置新的營業據點。
崇越科技今天發布新聞稿說明，在美國西部國際半導體展展示的半導體整合服務（IC FoundryService），可協助IC設計公司找到適合的代工製造技術，在台灣、中國、日本、新加坡與馬來西亞已服務超過200家IC設計公司及晶圓廠，以及300個以上的產品測試出片。
針對成熟製程市場，崇越科技也開發新業務，跨足半導體中古設備及機台翻修買賣與設廠顧問服務，拓展二手半導體設備商機。
針對海外市場拓展策略，潘重良指出，崇越海外子公司包含美國、越南、日本等地業績成長，崇越科技將透過併購、合資、策略結盟等方式，結合當地公司，提供技術、設備和資金，強化在地化服務，並預估2024年營收將成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言