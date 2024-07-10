供應鏈全球化 崇越首度參加美國半導體展秀台灣實力

隨著台灣供應鏈全球布局，半導體材料通路商崇越科技於7月9日至11日首度參加在美國舊金山舉辦的美國西部國際半導體展（2024 SEMICON West），展示半導體整合服務、前段晶圓製造全製程、後段先進封裝、二手設備與零件服務等解決方案。

首度參展的美國崇越成立於2021年，主要服務半導體龍頭廠。隨著台灣供應鏈全球布局，崇越近來也積極開拓海外市場，除在美國亞利桑那州購入4萬坪土地，崇越科技董事長潘重良透露，今年上半年在韓國鄰近首爾的城南市也設置新的營業據點。

崇越科技今天發布新聞稿說明，在美國西部國際半導體展展示的半導體整合服務（IC FoundryService），可協助IC設計公司找到適合的代工製造技術，在台灣、中國、日本、新加坡與馬來西亞已服務超過200家IC設計公司及晶圓廠，以及300個以上的產品測試出片。

針對成熟製程市場，崇越科技也開發新業務，跨足半導體中古設備及機台翻修買賣與設廠顧問服務，拓展二手半導體設備商機。

針對海外市場拓展策略，潘重良指出，崇越海外子公司包含美國、越南、日本等地業績成長，崇越科技將透過併購、合資、策略結盟等方式，結合當地公司，提供技術、設備和資金，強化在地化服務，並預估2024年營收將成長。