電信三雄除息行情全失靈 遠傳跌約5%暫陷貼息

受市場資金移轉影響，電信三雄近期除息行情全數失靈，遠傳電信身為最後一棒，今天除息3.25元，股價開低走低，下跌約5%，暫陷貼息狀態，而台灣大哥大、中華電信自除息以來，目前也都呈現貼息。

電信三雄除息陸續展開，三家業者今年合計發出新台幣逾600億元，發放總額創5年來新高，但因市場資金轉移，電信三雄近期填息之路遇逆風。

中華電信除息率先在4日登場，預計配發現金股利每股4.758元，股價近期在119元附近震盪，暫時陷入貼息狀態。

台灣大8日除息4.3元，股價一反先前凌厲的漲勢，回測百元關卡，填息路上滿布荊棘。

遠傳電信今天除息3.25元，早盤卻見賣壓出籠，盤中下跌約5%，跌破80元關卡，呈現弱勢貼息，電信三雄除息行情失靈。

遠傳指出，受惠本業與新經濟兩大成長動能，加上合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，6月的5G月租型用戶滲透率達40.5%，為電信三雄最高，6月稅後淨利年成長達14.2%，至11.12億元，創2014年6月以來新高，每股盈餘（EPS）為0.31元。

累計至今年6月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為15.3%、12.4%和9.2%，達507.16億元、178.28億元和60.29億元；合併EBITDA創歷年同期新高，稅後淨利突破60億元大關，同步創9年同期新高，每股盈餘為1.67元。