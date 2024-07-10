聯發科攜手台灣微軟 推動台灣 AI 學術研究

台灣微軟與晶片設計大廠聯發科（2454）宣布在AI教育雲上的首個合作「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，旨在促進台灣學術領域的 AI 研發與應用、協助培育 AI 人才。本計畫將最新生成式 AI 平台回饋下一世代，讓 AI 深耕台灣教育，提升台灣在 AI 世代的整體競爭力。此計畫預計開放十所台灣大專院校申請，結合聯發科技的生成式 AI 服務平台「聯發科技達哥」（亦稱 MediaTek DaVinci）與微軟 Azure 雲端平台，以開放式平台激發師生創造力，加速生成式 AI 技術扎根台灣教育領域。

MediaTek DaVinci 最初是為聯發科技集團內部打造的具資料安全性、提高生產力的生成式 AI 工具，現已發展成可供外部企業導入的生成式 AI 服務平台與豐富的生態系。MediaTek Davinci 提供一個高整合度、高擴展性的開放平台，供開發者開發客製化生成式 AI 擴充外掛、助理等應用。

「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」著眼於學術領域的 AI 創新，促進「研究創新」、「教學創新」和「行政優化」等三大應用領域發展。此計畫由聯發科技提供 MediaTek DaVinci 軟體授權，台灣微軟提供 Azure 基礎設施供學校使用；並由台灣微軟合作夥伴－雲馥數位股份有限公司提供雲端建置及平台維運，參與計畫的台灣大專院校得以運用部署在 Azure 的 MediaTek DaVinci 全面推動 AI 應用。

加入計畫之大專院校可運用「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」，成為 AI 創新試驗場域。學校社團乃至於全校規模的各式專案，可運用該平台依據研究主題進行整合、分析，以及測試、驗證，並且可彈性使用各類擴充套件（Plug-In），或串接各院校自有微調模型進行實驗，有效提升台灣 AI 學術研究與創新的效率和深度，促進研究創新。

在教學創新面向，大專院校能藉由 MediaTek DaVinci 創建客製化 AI 助教，大幅提升教學效率，運用生成式 AI 實現高等教育之教學創新。而在行政優化方面，則可將 AI 視為工作助理，藉此管理學生資料、配置資源、安排課程、會議紀錄等行政庶務，大幅提升作業效率，有助於釋放學校資源於教學品質優化，以培育更多優秀人才，為台灣高等教育注入源源不絕的成長動能。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示：「AI 民主化已是當前現實，微軟和 LinkedIn 共同發布的《2024 年工作趨勢指數》報告中指出，台灣有超過八成的領導人表示不會聘用沒有 AI 技能的人。期待透過本次計畫能夠深化台灣教育界的 AI 應用，賦能學生提升 AI 技能，有效加速教學創新與學術研發。」

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正說明：「台灣微軟協助許多產業成功導入 AI 技術、推動智慧應用。很高興透過與聯發科技在 AI 教育雲上的首個合作，共同將豐富技術資源挹注台灣學術界，為教育領域注入嶄新發展動能，同時深化台灣的 AI 學術基礎。」

聯發科技人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示：「聯發科技支持教育工作者接觸新興科技，並期待透過開放式平台激發創造力，串接生成式 AI 技術與實務應用，實踐教學創新、加速研究腳步、提高行政效率。聯發科技期待藉由與台灣微軟合作，結合雙方資源，以生成式 AI 技術為台灣教育產業開創嶄新可能，賦能學術創新和數位轉型。」

看好微軟於 AI 領域的長期投入與優異成果，聯發科技選擇導入微軟 Azure OpenAI，開發出生成式 AI 服務平台「MediaTek DaVinci」，除了具備傳統 ChatGPT 的問答功能，還內建跨型態分析與分享之豐富功能，且支持自由選擇並安裝各類擴充套件，供使用者依需求擴展各式功能。

藉由將 MediaTek DaVinci 部署在 Azure 平台上供大專院校使用，「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」為大專院校師生、行政與營運團隊提供彈性且可賦予諸多創新應用想像的開放式平台。隨著生成式 AI 的蓬勃發展，不同領域的應用推陳出新，學校是人才培育的搖籃，學術研究則是技術創新的重要啟發，台灣微軟將持續與聯發科技攜手善用科技之力，賦能台灣教育領域的創新以及 AI 學術研究，驅動智慧未來藍圖。「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫即日起開跑。