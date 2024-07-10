台積電最新營收將出爐 法人預估6月呈月減、低於1,950億元

人工智慧（AI）技術快速發展，產品應用趨勢自雲端走入終端，讓台灣科技產業正迎來新一輪成長機遇。輝達創辦人黃仁勳上半年帶動的AI熱潮，如今進入下半年的蘋果新機產業景氣旺季，讓不少兩者通吃的概念股一路長紅。今年台灣產業景氣可以仰賴「熱完輝達熱蘋果」嗎？

2024-07-10 09:58