快訊

騎電動自行車不算有運動？國外研究推翻過往認知

唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

安勤斥資10億購地 新總部預計2028年初完工

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠安勤（3479）審計委員會及董事會日前決議斥資台幣10億餘元購置新北市中和工業區土地。安勤目前北部廠辦使用近3,700餘坪，卻因分散三處，面臨管理機能與整合不易的難題，加上部分空間向外承租，業務擴展時面臨空間配置及面積不足之困難。

安勤表示，本次購置中和工業區土地後，未來自建營運總部將各廠辦集中管理，預計2028年初完工，以更佳的配置及規劃，提升營運及管理效能，可吸引更精銳的人才、強化企業形象，且有利爭取國際大廠訂單；總部並預留足夠空間供未來業務發展之用，利於企業長期永續經營，營運總部落成後，亦規劃將目前之自有廠辦資產活化，以將股東權益極大化。

台幣 工業電腦 股東

延伸閱讀

為何狠心讓小姊妹溺斃？ 34歲母疑與公婆不睦卻見女兒備受疼愛

婦攜2女尋短卻獨活…學校：小姊妹是老師眼中的好孩子

提供老殘毛孩長照服務 中和動物之家2025年轉型長照園區

新北人注意！板橋、中和、新店14區增27處科技執法 7月啟用

相關新聞

緯創徵才 未來之星實習開跑 最高可領80萬獎金

隨著科技人才缺口日漸擴大，台鏈AI伺服器大廠緯創（3231）為因應電子業未來幾年將面臨的缺工考驗，也於7月起正式啟動「2...

崇越科技美國半導體展首度亮相 秀供應鏈平台實力

在各國積極推動半導體生產在地化之際，半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越（5434）10日宣布，海外擴張也立下新的里程碑...

台積電3奈米傳2025年漲價 7奈米家族則傳降價一成

台積電（2330）將於18日召開法說會，目前在法說會前緘默期，不過，外資紛紛出具報告，其中提到台積電3奈米家族供不應求2...

聯發科踏進晶片巨人高通地盤 掌握了什麼攻擊契機？

聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，拚鬥多年，面對高通這樣的晶片巨人，該公司愈來愈有與高通抗衡的底氣與實力。這樣的成果不只是來自於聯發科本身的努力，還有與客戶及供應鏈緊密合作的助力...

上攻兆美元 台積電市值躋身全球10大

台北股市昨天走勢宛如「大怒神」，指數上沖下洗震盪幅度達五一八點，終場以二萬三九○○點作收，小漲廿一點，成交值五九○六億元...

王永慶外孫帶領老牌電腦廠復活 攻下全球五成遊艇用電腦

大眾電腦曾是全台第二大資訊商，核心研發團隊如今華麗轉身成為攸泰科技，拿下全球休閒海事電腦龍頭訂單。攸泰也是大眾二代簡民智接班10多年，孵出的第一隻上市小金雞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。