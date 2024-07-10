安勤斥資10億購地 新總部預計2028年初完工
工業電腦廠安勤（3479）審計委員會及董事會日前決議斥資台幣10億餘元購置新北市中和工業區土地。安勤目前北部廠辦使用近3,700餘坪，卻因分散三處，面臨管理機能與整合不易的難題，加上部分空間向外承租，業務擴展時面臨空間配置及面積不足之困難。
安勤表示，本次購置中和工業區土地後，未來自建營運總部將各廠辦集中管理，預計2028年初完工，以更佳的配置及規劃，提升營運及管理效能，可吸引更精銳的人才、強化企業形象，且有利爭取國際大廠訂單；總部並預留足夠空間供未來業務發展之用，利於企業長期永續經營，營運總部落成後，亦規劃將目前之自有廠辦資產活化，以將股東權益極大化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言