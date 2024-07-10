安勤斥資10億購地 新總部預計2028年初完工

聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，拚鬥多年，面對高通這樣的晶片巨人，該公司愈來愈有與高通抗衡的底氣與實力。這樣的成果不只是來自於聯發科本身的努力，還有與客戶及供應鏈緊密合作的助力...

2024-07-10 08:41