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台積電3奈米傳2025年漲價 7奈米家族則傳降價一成

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）將於18日召開法說會，目前在法說會前緘默期，不過，外資紛紛出具報告，其中提到台積電3奈米家族供不應求2025年有望漲價5-10%，不過7奈米家族因需求不振而將降價10%。

2023年時，台積電7奈米家族就已浮現稼動率不佳問題，當時外資在法說會上關注為何台積電7奈米產能利用率偏低，並較先前預估失準的原因。當時台積電總裁魏哲家坦言，原先預期7奈米可全產能生產，但因手機需求戲劇化下滑，加上某個客戶（One customer）延遲生產所致。

當時分析師也追問台積電N7產能利用率為何如此低？和原先預期不一樣。

對此魏哲家當時回應，台積原先預期N7可全產能利用率但因為手機戲劇化下滑加上主要客戶延遲生產，不過相似的情況在過去28奈米2018-2019年也曾出現，雖然低產能利用率一段時間，但台積很努力運用特殊製程來改善，這是相似的情況。

台積電 奈米 產能利用率

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