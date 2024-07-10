緯創徵才 未來之星實習開跑 最高可領80萬獎金

隨著科技人才缺口日漸擴大，台鏈AI伺服器大廠緯創（3231）為因應電子業未來幾年將面臨的缺工考驗，也於7月起正式啟動「2024 未來之星實習暨獎學金計劃」，該實習時間為期近2個月，若實習人員表現優異，則有機會延長實習時長，此外，緯創除派員從旁指導、協助，細心的教導帶領實習生外，也祭出最高80萬元的豐厚「獎學金」，吸引市場關注。

緯創被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而股價也自去年開始一路走高，而緯創為因應持續成長的強勁訂單需求，已啟動多次擴廠，而旗下新竹全球營運總部即將於第3季完工，該廠未來主要將負責AI等最新技術的營運及發展，將涵蓋內容包括AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都會由新竹廠研發製造。

對此，緯創未來之星實習暨獎學金計劃已自7月1日開始正式實習，緯創除了在實習之初，為大家辦理精彩的始業式的活動、也於10日發文鼓勵實習員工，多多透過各種分享，對彼此以及緯創都有更多的認識，並期盼同仁們在未來的兩個月中，能為彼此互相鼓勵，也希望同學們善用課堂中的溝通技巧、互相合作，成為彼此的好戰友。