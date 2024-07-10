快訊

搶救東沙群島珊瑚！棘冠海星大爆發 嚴重超出生態負荷40倍

颱風季不遠了！氣象粉專：颱風7月中旬後有機會生成 走向包括台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上攻兆美元 台積電市值躋身全球10大

聯合報／ 記者陳儷方崔馨方、編譯劉忠勇／綜合報導

台北股市昨天走勢宛如「大怒神」，指數上沖下洗震盪幅度達五一八點，終場以二萬三九○○點作收，小漲廿一點，成交值五九○六億元。分析師形容盤面表現「金玉其外，敗絮其中」，中小型股被倒貨，大型股再跟進，提醒大盤未來還是要看權值股台積電鴻海的走勢，但留意大盤成交值，如果六千億元又漲不動就不妙了。

台股昨開盤後一度衝高至二萬四一二六點，續創新高，不過隨外資與市場獲利了結賣壓大舉出籠，指數迅速收斂漲點甚至翻黑，直到最後一盤才逆襲收小紅。大盤走勢與前兩大權值股台積電、鴻海走勢幾乎是「複製貼上」。

台積電股價早盤最高來到一○五五元，創新高後賣壓出籠，股價最低下探一○三○元，反彈後收紅，終場以一○四○元作收，上漲五元；鴻海最高來到二三四點五元，終場小跌一元，以二二五點五元收盤。資深分析師許博傑表示，漲多的中小型股下殺、震幅超過百分之十的股票也很多，這些都是短線相對高檔的訊號，外資大賣，致使大型股走跌，且美元指數轉弱之時，台幣竟無相對走升，顯示「外資似乎沒有作多的真心」，只是台積電ＡＤＲ、美股創高，不得已跟著買而已。

瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾則說，若把今年前四大市值個股拿掉，以台股明年獲利預估來看，還是高於過去廿六年平均值，目前評價並不貴，對台股抱持正向看法。

值得一提的是，以權王台積電昨天的收盤價計算，市值已來到八二八六點○一億美元，已擠下博通，成為全球市值第十大股票。

台積電正一步步接近市值一兆美元，遲早有機會加入蘋果、微軟、輝達、Alphabet（字母公司）、亞馬遜、沙烏地阿拉伯國家石油公司和臉書母公司Meta的行列。

台積電 台股 鴻海

延伸閱讀

力追台積電 三星電子打造晶圓代工一站式服務

台積電面試8次都沒上 台大男想不透…主管透露1事他瞬間懂了

權王衝上千元大關 一表看台積電概念基金賺不賺

台積電ADR大漲4%...市值破1兆美元？專家點1盲區：1/5不能代表整體

相關新聞

王永慶外孫帶領老牌電腦廠復活 攻下全球五成遊艇用電腦

大眾電腦曾是全台第二大資訊商，核心研發團隊如今華麗轉身成為攸泰科技，拿下全球休閒海事電腦龍頭訂單。攸泰也是大眾二代簡民智接班10多年，孵出的第一隻上市小金雞。

上攻兆美元 台積電市值躋身全球10大

台北股市昨天走勢宛如「大怒神」，指數上沖下洗震盪幅度達五一八點，終場以二萬三九○○點作收，小漲廿一點，成交值五九○六億元...

AI PC熱 雙A上月業績增三成…營運將逐季成長

受惠季底拉貨效應與AI PC新品出貨，「品牌雙A」華碩、宏碁昨（9）日公布6月業績亮眼，都繳出月增逾三成佳績，華碩為58...

宏碁、華碩伺服器事業 躍助攻部隊

宏碁、華碩PC本業增溫之際，新事業也加速貢獻營收。其中，華碩AI伺服器上半年增長迅猛，下半年出貨規模可望持續放大；宏碁旗...

世芯6月營收創紀錄 飆上52億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY昨（9）日公布6月合併營收為52.36億元，連四月創新高，並首度跨越50億元...

瑞銀看半導體業 基本面穩到年底

瑞銀證券昨（9）日舉行年中展望記者會，談到半導體後市，瑞銀認為，產業還在復甦初期，若不考量記憶體，預期今年可望成長12%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。