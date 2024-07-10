瑞銀看半導體業 基本面穩到年底

瑞銀證券昨（9）日舉行年中展望記者會，談到半導體後市，瑞銀認為，產業還在復甦初期，若不考量記憶體，預期今年可望成長12%，明年增幅將擴大為19%，持續看好先進製程與成熟製程晶圓代工、類比IC，惟保守看上游矽晶圓產業。

瑞銀半導體產業分析師林莉鈞指出，從三個領先指標來判斷，半導體業到今年第4季基本面仍無疑慮。

首先，半導體營收成長三個月移動平均年成長率，目前預估到明年3月才會到高點，但高點也可能一直延後，新的需求可望讓這波周期走得久一些。

其次是晶圓代工產能利用率仍偏低，目前還不到70%，估計到2026年才會攀登至高點；第三是全球採購經理人指數（PMI）目前雖已過50%，但還未到57%至60%的過熱警戒點。

林莉鈞說，CoWoS先進封裝擴產速度大於預期，今年底預計產能達到每月4.5萬片，明年底達到每月6.5萬片，到2026年更多公司加入，產能還能再增加20%至30%。