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世芯6月營收創紀錄 飆上52億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY（3661）昨（9）日公布6月合併營收為52.36億元，連四月創新高，並首度跨越50億元整數大關，月增19.7%，並推升第2季營收同步改寫單季新猷。法人好世芯本季業績可望持續攻頂，第4季則持平。

世芯6月合併營收年增100.6％；第2季合併營收為135.82億元，季增29.4％，年增71.3％，連兩季業績都達百億元以上，並且連三季創新高；上半年合併營收為240.72億元，年增76.4％。

法人認為，世芯本季訂單動能延續，業績可望持續攀升，再創單季新高；不過，第4季營運可能轉為持平，主要是面臨大客戶亞馬遜舊產品將逐漸步入產品生命周期後段。外界預期，世芯2025年營收動力必須靠北美整合元件大廠客戶的5奈米晶片訂單延續接棒支撐。

世芯 營收

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