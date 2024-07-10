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宏碁、華碩伺服器事業 躍助攻部隊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）、華碩（2357）PC本業增溫之際，新事業也加速貢獻營收。其中，華碩AI伺服器上半年增長迅猛，下半年出貨規模可望持續放大；宏碁旗下專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技，上半年業績也繳出翻倍增長成績單。

公開資料顯示，宏碁非電腦及顯示器相關事業業績占今年6月營收比重達27.6%、並占上半年總業績28.6%，顯示宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵。

宏碁旗下安圖斯專攻中小企業商機及大專院校教育機構需求，產品線除了AI伺服器外，配置相對靈活的AI工作站也是其重點產品。

華碩方面，公司原先設定以2022年為基礎，伺服器業務五年業績要增長五倍，惟華碩董事長施崇棠日前指出，在卯足勁、全力以赴下，「會比本來我們講的速度更快」。

華碩2023年伺服器占整體業績約低個位數百分比，營收則較前一年倍數成長；今年首季伺服器業績占比增為7%至9％，亦即高個位數百分比區間。

伺服器 宏碁 華碩

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