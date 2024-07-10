AI PC熱 雙A上月業績增三成…營運將逐季成長

受惠季底拉貨效應與AI PC新品出貨，「品牌雙A」華碩（2357）、宏碁（2353）昨（9）日公布6月業績亮眼，都繳出月增逾三成佳績，華碩為584.12億元，登上21個月來高點；宏碁為281.93億元，創24個月來新高。隨著旺季來臨與AI PC新機出貨力道加大，兩家公司下半年營運都可望逐季成長。

華碩6月集團營收為584.12億元，月增30.32%，年增21.48%。其中，6月品牌營收為555億，年增23%。

華碩第2季集團營收為1,448.58億元，季增19.03%，年增25.2%。品牌營收為1,362億元，年增27%。今年上半年營收2,665.55億元，年增17.37%。

華碩、宏碁營收

華碩表示，第2季PC產品出貨量優於預期，加上AI伺服器出貨增溫，推動第2季品牌營收達歷年同期新高。華碩昨天股價漲0.5元、收486.5元。

華碩強調，該公司已於6月至7月領先推出最廣泛與具AI創新應用的Coplit+ PC產品，將持續深化各項AI應用與產品創新，全方位布局AI的新增長周期。

宏碁6月合併營收281.93億元，月增33.4%，年增7.1%，單月營收連續12個月呈現年增態勢；第2季合併營收671.73億元，季增14.18%，年增15.3%；上半年合併營收1,260.02億元，年增13.8%。

其中，個人電腦及顯示器產品第2季營收年增16.9%，相關產品上半年營收年增15.8%。

宏碁董事長陳俊聖先前表示，目前已看到AI PC的需求，先前去了南部通路端，從當地的回饋來看，「現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC」，不僅電競應用導入，用於文書處理的消費者也有四到五成會考慮AI PC的運用。

隨著微軟已於第2季底推出新一代AI PC架構「Copilot+PC」，首發產品搭載高通「驍龍X Elite」處理器，搭載相關CPU的宏碁、華碩AI PC已於6月開始出貨、並貢獻業績。

市場看好，隨著英特爾、超微符合「Copilot+PC」處理器新品有望於本季上市，宏碁、華碩相關AI PC新品也將出貨，搶攻返校季及耶誕銷售旺季，「品牌雙A」下半年營運有望呈現逐季增長態勢。