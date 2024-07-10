數發部將與國發會攜手打造台版AI矽谷 獲百億預算

數發部將與國發會攜手打造AI生態園區，數發部長黃彥男昨（9）日指出，目前爭取到國發基金100億元的預算，將用來鼓勵台灣AI產業發展，並投資、補助AI新創，採徵件評審，著重在「商業模式」而非單純AI技術，預計以投資方式助長AI新創，相關計畫會在8月公布。

黃彥男在就任之際就提出AI生態園區藍圖，當時提到與國發會有初步共識，要打造「台版AI矽谷」，形成聚落。黃彥男昨日透露已向國發會爭取100億元經費，將由數發部決定投資對象，屆時會透過徵件評選方式，並著重在「商業模式」，並非只聚焦在新創的AI技術。黃彥男強調，數發部評選會著重在新創公司如何規劃「未來性」，有無完善的「商業模式」，如何賺錢、如何邁向國際市場、或對未來三年營收預測等，而非過往新創徵件以技術導向。

至於為何聚焦在AI新創產業上，黃彥男說明，目前眾多的新創產業上大多都會結合AI，這算是相對基本的技術，未來如果能從軟體上發展AI，再加上台灣的硬體優勢，這對台灣而言是一個很有潛力的市場。

黃彥男說，AI生態園區會與國發會、國科會一同合作，主打的是一個生態系的養成，並非真的要蓋出一個實體的概念，他並舉美國矽谷為例，並非所有企業員工都侷限在特定地點工作，但舉行會議或與客戶商洽時仍需要定點，多數情況是不受時空限制的遠距工作型態，因此數發部要做的就是串連起AI相關的技術與產業，形成一個聚落。