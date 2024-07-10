台積電領軍衝鋒 CPO前景亮
共同封裝光學元件（CPO）商機夯，台積電（2330）、鴻海（2317）各擁技術能量，積極帶隊衝刺，眾達-KY（4977）、上詮（3363）等光通訊廠及訊芯-KY（6451）等，明年都將迎來CPO元年，相關產品逐步量產，也為營運寫下重要里程碑。
眾達先前即預期CPO量產時間會落在2025年。董事長陳靖仁日前在股東會後表示，先前CPO方面較困難的交換器晶片組技術已有解，大部分問題也都找到解方，僅剩電路板佈線（layout）改善等小問題，眾達本身負責的CPO外部光源部分，已大致完備。
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