iPad擬重啟印度生產 鴻海具優勢受惠大

蘋果加大印度製造量能，繼iPhone之後，考慮重啟iPad在印度生產，長期規劃將Mac電腦與AirPods等全系列硬體產品都要在印度製造。鴻海（2317）為蘋果最大代工夥伴，並深耕印度製造，可望受惠。對於是否規劃在印度生產iPad等蘋果硬體裝置，鴻海一向不評論單一客戶與產品。

供應鏈人士表示，鴻海是iPhone、iPad、MacBook與AirPods主力代工廠，也是目前印度iPhone最大製造商。為著蘋果擴大印度製造產品線，加上大陸廠商在印度面臨諸多進入障礙，鴻海具有優勢，受惠最大。

印度媒體報導，蘋果據傳重新考慮在印度生產iPad，而且也有意將AirPods無限充電盒生產擴大到印度進行，考慮讓鴻海在印度製造這款無線耳機的充電盒。

印度媒體Moneycontrol引述消息人士報導，蘋果先前試圖與大陸廠商比亞迪合作在印度生產iPad，然而此舉遭政府限制而踢鐵板，如今蘋果將恢復在印度尋找一家製造夥伴。

印度政府據傳也敦促蘋果考慮未來在印度生產筆電與桌電。

蘋果據傳已告知其未來二至三年針對印度市場的宏大計畫，包括在當地建立替代供應鏈。

去年，蘋果把與比亞迪合作iPad產品開發的工作轉向越南，以因應在印度建立iPad製造營運的核准取得面臨挑戰。

目前蘋果正與鴻海、塔塔電子在印度擴大高階iPhone生產，目標是在三到四年內能生產四分之一在印度銷售的iPhone。