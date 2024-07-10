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光纖龍頭唱旺市況 華星光、光環、上詮等迎商機

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者林薏茹／綜合報導
全球光纖龍頭康寧（Corning）報喜，高喊生成式AI引爆強勁的光纖產品需求。圖／聯合報系資料照片
全球光纖龍頭康寧（Corning）報喜，高喊生成式AI引爆強勁的光纖產品需求。圖／聯合報系資料照片

全球光纖龍頭康寧（Corning）報喜，高喊生成式AI引爆強勁的光纖產品需求，並為此上調第2季財測，8日股價聞訊勁揚12%，9日早盤再漲3%。康寧登高一呼，華星光（4979）、光環（3234）、上詮（3363）、前鼎（4908）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）等台灣光通訊廠同步迎來新一波大商機，營運可望一路暢旺。

台灣光通訊廠商正同步搶食AI趨勢引爆的市場商機，其中，上詮為光被動元件大廠，眾達主要耕耘光收發模組，前鼎著眼光主動元件模組；光環及華星光主力產品也都是光主動元件；光聖則是光主動、被動元件及高頻連接器三大產品通吃。

隨著AI崛起，光通訊需求高張，台廠同步樂看後市。眾達董事長陳靖仁認為，AI算力無窮大，如今大部分算力問題已有解，如何讓各種應用快速無縫傳輸，包括GPU與GPU、GPU與CPU等核心的串聯，未來都會走向光連接，下一個要突破的點就是光連接的「連接力」。

上詮表示，AI趨勢將催生高速傳輸運算需求倍增，已提前布局光通訊下世代技術發展與產品，今年將持續開發國際級客戶，除擴大現有合作項目，也同步發展矽光封裝業務，透過與客戶策略合作，建立後續量產訂單，積極爭取資料中心相關需求。

康寧廣為人知的業務是面板與手機螢幕用玻璃基板供應商，但該公司還有另一個身分是光纖龍頭廠，更是低損耗光纖的發明者，康寧於1970年發明低損耗光纖，揭開通訊革命的序幕，光通訊產品目前也是康寧最大規模的業務之一，在全球光通訊產業具有舉足輕重地位。

康寧預期，第2季營收將達36億美元，較原預估的34億美元上調5.8%，並看旺隨著市況改善，營收將一路走高至年底。康寧調高第2季財測，主因旗下光學連接產品需求強勁。

康寧執行長魏文德（Wendell Weeks）接受CNBC採訪時表示，康寧發明新的光纖、新的電纜、新的連接器和新的客製化整合光學解決方案，大幅降低安裝成本、時間、空間及碳足跡，看好第2季獲利將重返年增軌道，對於未來三年年化營收增加逾30億美元的計畫更添信心。

康寧光通訊事業群主要產品包括光纖、光纜、光被動元件、連接器等。為使光通訊產品線布局更完整，康寧2016年向鴻海集團買下光通訊元件廠逢源科技全數股權，進一步跨入光主動元件業務。此次康寧領頭唱旺光通訊市況，台灣相關廠商也將迎來大商機。康寧展望出色，8日收盤股價大漲12%，創2020年3月來最大單日漲幅，9日早盤再漲3%。


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