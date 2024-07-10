券商報告揭祕…大立光傳與蘋果簽長約

大立光（3008）近日股價強勁表態，昨（9）日上漲2.8%至3,115元，主因海通國際證券在最新釋出的個股研究報告指出，不排除大立光將與主要客戶蘋果就其專利達成長約協議（LTA），用以確保更大的市占與穩定定價。基於此一利多，海通國際將大立光目標價上調至3,400元。

海通國際電子研究部門主管蒲得宇分析，大立光主要受益於iPhone的需求改善，且在蘋果潛望鏡頭中扮演主導地位，6月營收可能優於預期。根據供應鏈訪查，大立光可能與相關主要客戶蘋果達成長期協議（LTA），將有助確保更大的市場份額和定價穩定。

外資圈看大立光

基於20倍本益比，蒲得宇將大立光目標價上調至3,400元，預期獲利表現也將在2025年及以後進一步增強。

另外，蒲得宇表示，蘋果和華為在潛望鏡技術方面是兩大亮點。對蘋果而言，基於高規格要求，大立光將繼續成為iPhone 16 Pro和Pro Max潛望鏡的主要供應商。隨iPhone 17 Pro和Pro Max潛望鏡規格的進一步提升，預估鏡頭畫素將升級至4,800萬像素（48MP）。

另一方面，對華為來說，蒲得宇認為，華為正在積極增強Mate 70和Pura 80的規格，如採用索尼06C傳感器等。

因此，相機鏡頭技術升級、規格提升，都將進一步推動大立光在市場上的競爭力。

大立光6月營收40.41億，月增15.9%、年增49.8%，除創下五個月來高點，營收更連續11個月呈正成長。

明（11）日將召開線上法說會，屆時公司高層將釋出對未來營運的進一步看法。不過，考慮舊機型定價壓力影響，蒲得宇預計大立光第2季毛利率將略微下降。

除了海通國際外，事實上，包括摩根大通（小摩）、花旗、里昂等證券，紛紛趕在大立光法說前釋出最新看法。

里昂證券看好大立光將在2024年下半年及2025年保持在潛望鏡鏡頭市場的領導先驅，因此給予「優於大盤」評等，目標價由2,950元升至3,200元。

小摩看好大立光是iPhone周期穩固增強的主要受惠者，基於在iPhone潛望鏡鏡頭市場中的穩固市占率，加上更高的平均售價，這將有益於大立光下半年的營運表現，因此除維持「優於大盤」的評級外，目標價更由2,800元上調至3,200元；花旗則同樣看好大立光的後市表現，因此建議「買進」，目標價給予3,560元外資圈最高價不變。