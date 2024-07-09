和碩賣立訊精密持股 處分利益達4.77億元

和碩（4938）9日晚上公告，處分5,700,000股立訊精密持股，處分利益達人民幣約達1.06億元（約新台幣4.77億元），對此，和碩表示，主要是實現投資收益。

和碩今日代子公司昌碩科技（上海）處分有價證券，賣出手中5,700,000股立訊精密股票，每單位價格為人民幣41.31元（約新台幣186元），交易總金額達人民幣2.35億元（約新台幣10.62億元），處分利益達4.77億元。

在本次交易完成後，昌碩仍持有34,145,105股立訊股票，金額約達58.98億元，昌碩持有約0.47%立訊股票；對此交易，何碩表示，主要是實現投資收益。

和碩長期持有立訊股票，也確實享受到不小的投資收益，惟近幾年立訊持股成為和碩財報中較不穩定的因素，主要是因立訊股票一旦波動劇烈，就會影響和碩業外收益中金融評價部分，讓和碩單季獲利不時出現大幅波動情況。

對於立訊持股，和碩先前強調是純財務投資，「視市場狀況隨機調節持股」。和碩董事長童子賢曾表示，和碩的財務投資是看該公司的本質，不做投機性追逐，仍認為立訊「本質還不錯」。

和碩儘管與立訊有業務上的競爭，但童子賢其實與立訊董事長王來春認識已久，童子賢也不諱言自己與王來春私交甚篤，讓和碩很早就已投資立訊，中間和碩也多次進出立訊股票。

和碩去年底拋出震撼彈，旗下iPhone生產重鎮大陸昆山世碩廠引進立訊集團入股並由立訊集團取得主導權，當時引起業界震撼。為此，童子賢曾回應，昆山世碩廠相關決策並非單方面決定，而是和碩與客戶共同協商後，做出全球資源重新配置的決定。

童子賢說，和碩沒有撤資，只不過做了全球資源重新配置，加速印度、越南、墨西哥等地廠區擴張。