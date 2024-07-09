欣興蘇州群策尾款暫緩支付蘇州聯致 不影響產能規畫
PCB載板廠商欣興（3037）9日代子公司蘇州群策科技有限公司公告，修正110年12月16日公告取得工業用地及廠房之付款條件，待蘇州聯致科技有限公司完善合約之履行及場地復原前，暫緩支付交易標的轉移登記完成後的剩餘10%款項。據說明，該場地延後取得不影響產能，後續生產尚待規畫，為預備的彈性生產地。
依據說明，欣興先前在群策旁邊已建置完成第二座FCBGA新廠，預留的廠房空間可進機。
欣興也公告，依蘇州群策科技有限公司於113年7月9日發給蘇州聯致科技有限公司之聯絡函，代蘇州群策科技有限公司說明擬採取之措施。
欣興先前公告，交付或付款條件：交易合同簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易標的通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易標的轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。
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