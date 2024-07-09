台積電面試8次都沒上 台大男想不透…主管透露1事他瞬間懂了

台積電優渥的薪水羨煞眾人，但想進「護國神山」工作可沒那麼簡單。一名清華大學產線碩畢的網友在Dcard發文抒發心情，坦言自己去年畢業，工作找了快半年還是米蟲一個，期間去台積電面試了10次都進不去，看到同屆同學陸續在工作，內心的壓力已經快到極限，掀起熱議。

「（去年畢業的廢物）說的就是我」，原PO表示，自去年畢業後找工作找了快半年，期間去台積電面試了10次都進不去，面邀一直來、感謝函一直給，不管再怎麼努力做功課、改善面試技巧，就是永遠不會上，中間也有拿過其他公司offer（錄取通知），但為了追求心目中的理想就拒絕了，使他如今陷入窘境，更挫折大嘆「看來我除了學歷之外就是一無是處」。

貼文一出，引起不少同路人共鳴，「面5次沒上的路過，很想知道主管面幾個挑幾個…」、「你們怎麼都有感謝函，我都無聲卡…」、「我投都無聲，是不是學歷太爛…請朋友推了也沒消息」、「Hi我更廢，去年只收過一次台積面邀，然後感謝函。今年面邀都收不到，官網每天更新都收不到，我也想上山啊」、「待業半年，兩週前二面完還在等消息，等不到的話要去系統廠蹲了」。

一名台大畢業的網友推測關鍵原因，可能是因面試官先前已有不利的註記，面試者後續表現又沒推翻註記的內容。他分享自身經驗指出，自己也曾去台積電面試多次未果，直到第8次面試時，主管透漏他之前與「人格特質」相關的註記內容，如太誠實、自曝朋友圈小、被認為不擅人際交往等，讓該網友聽到的瞬間終於知道為何都上不了。

對此，另一名網友留言附和，表示自己同樣面試好幾次，最後抱著沒有上的心態直接問原因，也是面試官前面的註記讓老闆有所顧慮，擔心不是他們要的個性，「但不是黑掉的那種」。

不少過來人則安慰原PO，建議他可以先去其他公司試試，「先去別的地方練功吧，有經驗再來面試會不一樣」、「你還拿得到面邀，代表面試評價沒有太差，只是比你優秀的人太多了。多的是那種面沒幾次被鎖，甚至評價爛到炸開來，那才叫慘」、「加油，有持續面代表表現是不錯的，可能就沒緣分。去二、三線先蹲沒差，景氣好跳回來GG」。