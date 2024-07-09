印度智慧生活媒合會登場 估促成逾200萬美金採購商機

印度智慧生活媒合洽談會9日在印度新德里登場，為協助台灣業者爭取印度商機，經濟部國際貿易署委託商研院執行「新南向市場創新行銷計畫」，透過一對一的媒合洽談會，以展現台灣智慧生活產業能量，並協助業者拓展印度市場。

初估本次活動協助我國與印度業者進行近50場一對一媒合洽談會，預計將促成台灣業者爭取印度醫療科技採購商機超過200萬美金。

商研院指出，隨著人工智慧（AI）和物聯網（IoT）技術的迅速發展，不僅大眾生活品質獲得顯著提升，這些技術在日常生活中的應用，更使智慧生活產業有了進一步發展。本次活動參與的台灣業者包括智慧家庭/建築與智慧照護兩大類解決方案。

根據聯合國經濟社會事務處的預測，2020年至2050年間，印度城市人口將增加3.94億，總數達到8.76億人。龐大的城市人口，為智慧城市建設提供了充足的人力資源和市場需求。台灣業者提供實堅實的產品與先進的科技，如多方科技的積體電路設計可運用至家用照護、戶外監控、空拍與車用 IP 攝影機；旺鼎豐的節能風扇擁有環保智慧溫度感應、免工具維護和通用電壓兼容性；瑞聯國際的電子機車鎖為車主提供安全便利的智慧解決方案。

印度擁有超過14億人口，面臨了醫療資源缺乏和分配不均的問題，因此將科技融入照護設備的需求大增。智慧照護設備可以用於大健康產業中的養護中心和居家環境，減輕醫護人員的負擔，提升健康管理和醫療服務的覆蓋率。台灣業者提供具科技應用的照護產品，將有效提升效能與便利性，如鴻辰通訊的穿戴式空氣清淨機可有效減少PM2.5懸浮微粒、過敏原以及病毒；輔人科技的智慧感知氣墊可偵測臥床時生理數值與狀態，以減輕看護負擔；瑞新電子的心血管測試儀能在短時間內測量重要生命徵象，以協助健康管理，提供專業醫護諮詢；百發科技的智慧床墊提供符合人體工學的支撐和減壓效果，提高睡眠品質並預防褥瘡；上河國際的光學系列產品提供術後保護與抗藍光功能，推動眼部護理技術的進步。

在媒合洽談會前，Wow! Taiwan Project也先於6月7日舉辦「台印智慧生活買家直播秀」，以線上視訊模式讓台灣業者向印度指標型買家展示其產品、設備及解決方案，深化台印兩國智慧生活產業合作，全方位帶動採購商機，因此促成本次媒合洽談會。

本次於印度新德里舉行的實體媒合洽談會，總共有超過20家印度買家參加，其中包括印度最大規模網路監控攝影機公司CP Plus、致力於智慧醫療照護普及化的代表性公司Agatsa、跨足智慧家庭/建築與智慧照護等領域的DIXION等印度當地知名企業。參與活動的買家表示，臺灣智慧生活產業的業者擅長軟硬整合，並且擁有重視醫療與照護的傳統，這些優勢都展現於智慧家庭/建築和智慧照護的產品與解決方案上。

經濟部國際貿易署署長江文若更親自蒞臨這次的媒合洽談會，江文若鼓勵參與活動的業者，並期許台印雙方可更聚焦在智慧生活產業上，打造智慧化的家庭與辦公，以及共同建立大健康產業，並期望未來台印雙方業者能有更多的合作機會。