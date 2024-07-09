弘憶股決議再買伺服器 擴大算力服務
半導體通路商弘憶股（3312）切入算力服務，並規畫持續擴大相關版圖，繼先前採購第一批配備輝達GPU的伺服器後，9日公告其董事會決議將再採購新一批伺服器。
弘憶股是於2024年初開始切入伺服器布局，營運模式是採購伺服器，並將算力出售給關係企業，後續再由關係企業出售給終端用戶。該公司第一批伺服器是向美超微採購，前述第二批伺服器接下來也將於評估後進行採購程序。
據了解，弘憶股上述第一批配置輝達H100晶片的伺服器採購已經到位，預計從7月起可以開始出售算力，帶來營收貢獻。
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