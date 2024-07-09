鴻海成立第50年 再獲亞洲最佳企業雇主肯定

鴻海（2317）推動ESG/DEI成果再獲肯定，今年贏得「HR Magazine」所頒發的「亞洲最佳雇主」獎項，這也是鴻海第二次獲得此肯定！此榮譽彰顯鴻海創造良好工作環境和提升員工幸福感方面的卓越成就，以及近年在「ESP+ESG=永續經營」的理念中，致力於打造多元、平等、包容且可持續的工作環境方向，符合第三方機構的評鑑認可！

鴻海科技集團夏國安人資長表示，「鴻海透過定期參與多元外部機構的評選，希望能藉此檢視公司在推動ESG的方向與成果，讓我們能夠『好，還要更好』。這次獲獎，意味著團隊在打造DEI （Diversity, Equity and Inclusion）多元共融的努力，再次被外界肯定，也符合業界趨勢方向。」

鴻海今年已邁入成立50年，歷經半世紀的發展後，目前在全球各地總共有205個廠區和辦公室，分布在24個國家地區，季節性高峰約有90萬名員工，基於不同文化、種族、法律規範下，建立多元共融的職場環境，深具挑戰。

隨著新冠疫情解封，鴻海公司近年在全球各地廠區，持續不斷辦理多元的員工團康活動，從美國廠區的欣賞全日食以及感恩節活動、歐洲廠區的Street Food Festivals員工美食節、中國大陸廠的職工運動會、越南廠區的插花以及選美競賽，再到台灣地區的棒球家庭日等。這些活動也透過不同社群渠道，對內、對外宣傳，除建構企業精神外，也能讓員工、眷屬、甚至其他利害關係人能多了解公司的發展和工作環境。

鴻海從企業核心著手，2023年建構「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」六大核心價值，優化僱主形象、薪酬福利、廣攬／培育人才、員工體驗等面向，完善人才永續發展策略。除了由上而下，確立頂層HR策略外；同時也擴大傾聽員工心聲的管道，收集由下而上的反饋，解決最基層員工的問題。近期鴻海完成首次永續敬業度調查，近1萬8千名員工參與，挖掘出鴻海人的心聲與期望，調查發現整體永續敬業度為82%，其中在組織效率面向有較高的認同度。

為了落實人才培育發展，鴻海提供多元化的學習渠道，確保員工持續進步，每位員工平均接受75小時的線上培訓，強化各員工能力缺口，達成永續人才培養。除了規劃全集團的培訓體系外，更攜手知名管顧公司，為高階主管開設工作坊，強化領導力、人格特質與邏輯力，實現企業與員工共同成長的雙贏局面。

另外，在員工健康方面，集團為每位同仁提供價值2萬5千元新台幣的全套健康檢查服務，每年還會投入3,000萬用於員工運動和健康活動，關注員工的身心健康。

除了對員工本身的照護，在員工眷屬的福利與照護，也是鴻海公司持續投入的重點。自2019年開始針對0到6歲的兒童，鴻海推出了全台首創的育兒津貼計劃「零到六歲公司養」，已累計發放近4億元，受益家庭超過5,000個。

今年更啟動鴻海養身照護中心計畫，打造一個給員工年邁家人使用的照護中心。過去公司幫助同仁們的小孩安心長大，未來也會照顧員工家中的長輩們，要讓每一位在鴻海服務的同仁夠放心工作、享受生活。