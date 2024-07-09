倍智醫電肺部影像輔助判讀軟體 取得泰國醫材上市許可證
新創倍智醫電進軍泰國醫療市場，倍智醫電的肺部影像輔助判讀軟體正式取得泰國醫材上市許可證，不僅代表產品品質獲國家高度認可，也為倍智醫電進軍國際市場打下基礎。倍智醫電表示，已經與泰國知名的呼吸治療上市公司展開合作，成功打入泰國醫療體系中具有舉足輕重地位的兩大醫院，隨著泰國市場的開拓，倍智醫電預計今年營收將獲得增長，未來看好。
倍智醫電是倍利科技子公司，創辦人為台積電前副總經理林坤禧。主打為半導體、太陽能、PCB 等業者提供一系列高精度、高準度的工業4.0自動化檢測設備與服務，後來將此影像判讀系統用在醫療診斷科技方面，衍生出倍智醫電，在肺癌輔助篩檢領域自主研發的低劑量電腦斷層肺小結節AI偵測產品「倍利肺部影像輔助判讀軟體」，以超過95%的優異檢出效能，在台灣首先獲得衛福部 TFDA 認證後，推出一年以來，產品已經被近30家醫院採購使用，成為肺小結節醫療診斷中的重要輔助工具。
倍智醫電指出，先前在產品取證和上市過程中，靠食藥署智慧醫療器材專案辦公室(AI辦公室)專業指導與輔導確保了倍智產品的高品質規格上市，也是迅速取得市場認可的重要原因之一。
倍智醫電創辦人林坤禧表示，倍智醫電將持續加大研發投入，推動更多創新智慧醫療產品的推出，並深化與國內外合作夥伴的關係，致力於將最先進的半導體AI技術應用於智慧醫療領域。隨著全球醫療市場對智慧醫療的需求不斷擴大，倍智醫電憑藉其技術優勢和市場布局，未來發展前景可期。
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