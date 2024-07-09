電競世界盃開打 PChome 24h購物站電競周邊買氣旺

近期首屆電競世界盃正如火如荼開打，備受全球玩家矚目的《英雄聯盟》總決賽誕生冠軍隊伍T1，炒熱今年夏天電競話題氛圍，也同步帶動網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物站上電競周邊產品買氣。

PChome 24h購物指出，「電競世界盃」活動專區自7月4日開跑以來，截至7月7日．僅短短四天內，「電競椅」的買氣對比前一周同期成長近5成，熱銷品牌如「Cooler Master」的業績飆升近1.5倍，另外「Corsair」的買氣也成長超過7成。

PChome 24h購物進一步分析站上電競椅的銷售狀況，熱銷價格帶約落在6,500元至7,500元，以電競大牌、附頭枕設計、具備4D可調整扶手、椅背高度可調至平躺的多功能人體工學款為熱銷主力。除了電競椅之外，「電競耳機麥克風」於7月4日至7月7日期間的買氣相較前一周同期增加超過1成，且熱銷品牌TOP 3皆有雙位數的銷量成長，依序為「Razer」、「Turtle Beach」、「HyperX」，熱賣品的價格帶落在3,000元至4,000元，並觀察到消費者偏好入手具備無線、高電力續航、音質清晰等特點的款式。PChome 24h購物樂觀預估整體電競周邊產品的買氣，將隨接下來電競世界盃的賽程持續增溫。

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