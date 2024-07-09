是方結盟德國DE-CIX 打造全球網路生態系

是方今天宣布，與德國商業網際網路交換中心營運商DE-CIX簽署合作備忘錄，是方提供台灣到新加坡海纜骨幹，讓企業客戶從新加坡連接至全球各地DE-CIX的網際網路交換中心、雲交換中心等，互享東南亞網路資源，打造全球網路生態系。

是方今天發布新聞稿宣布，與DE-CIX（DeutscheCommercial Internet Exchange）簽署合作備忘錄，正式建立戰略合作夥伴關係。

是方說明，透過合作關係，是方可將客戶導入新加坡連接到DE-CIX東協分散式互連平台，進一步與DE-CIX法蘭克福網際網路交換中心進行遠端對等互連。

是方表示，客戶將直接受惠結盟效益，包括DE-CIX的Microsoft Azure Peering Service（MAPS）可提供高安全性的專線直連Microsoft 365雲端服務，還可透過DE-CIX Cloud ROUTER系統，整合是方與國際大型雲端應用服務供應商的雲連接框架。

是方說明，透過這層戰略夥伴關係，未來雙方企業客戶使用的網路互連，可降低延遲並提高內容和數位應用程式的性能，是方可藉此開拓在新加坡和東南亞各國的業務規模。

是方董事長吳彥宏表示，此次雙方能夠建立戰略合作夥伴關係意義重大，DE-CIX不僅連接歐洲、中東、美洲、亞洲和非洲多達1000多個中立數據中心，更在全球維運58個網際網路交換與雲交換中心，是全球數一數二的商業網際網路交換中心營運商；是方與DE-CIX可以通過戰略合作，齊力銷售更完整的歐、亞、台灣的服務解決方案。

是方強調，目前DE-CIX在東南亞的網路生態系統已涵蓋7個主要都會市場，包括雅加達、新加坡、吉隆玻、新山、檳城、汶萊和馬尼拉，任何一個網際網路交換中心的客戶都能夠與該地區其他IX平台進行流量交換，並享無縫連接的網路服務，以及具成本效益的東南亞地區對等直連方式。